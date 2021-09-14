Иммунолог оценил идею давать россиянам три выходных после вакцинации

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Три выходных дня после прививки от коронавируса помогут создать благоприятные условия для появления иммунитета. Однако на вероятность появления побочных реакций это не повлияет. Об этом «Вечерней Москве» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина, комментируя предложение о введении оплачиваемых отгулов после вакцинации.

Специалист отметила, что снижение нагрузки после введения препарата поможет развитию защиты от болезни.

— Я к этой инициативе отношусь положительно: три выходных дня помогут создать условия для формирования иммунитета. Мы заранее не можем спрогнозировать, как человек перенесет прививку, — рассказала Логина.

Она подчеркнула, что введение выходных дней не повлияет на вероятность появления реакций после вакцинации. Побочные эффекты могут возникнуть как на работе, так и дома, заметила врач.

При этом собеседница «ВМ» предупредила о том, что после вакцинации желательно отказаться от вредных привычек.

— В принципе, при отсутствии побочных реакций человеку можно спокойно идти на работу. Больше вреда нанесут какие-то вредные привычки, которыми он может злоупотреблять во время отдыха: алкоголь, курение, переутомление, — заключила врач.

В Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив предложили обязать работодателей давать сотрудникам три выходных дня после вакцинации. Авторы инициативы отметили, что сейчас оплачиваемые отгулы в таком случае не предусмотрены в трудовом законодательстве.