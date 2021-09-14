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Психолог объяснил, какая работа сделает человека счастливым

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог объяснил, какая работа сделает человека счастливым
Фото: pexels.com / Vlada Karpovich

Трудовая деятельность должна приносить не только хороший доход, но и удовольствие — только в этом случае человек будет полностью доволен жизнью. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал психолог Андрей Зберовский.

Эксперт отметил, что для достижения удовольствия от жизни человек должен по достоинству ценить свой труд.

— Человеку нужно найти такую работу, при помощи которой он сможет зарабатывать те деньги, которые хочет получать, — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что высокий и стабильный доход позволит находить время на личную жизнь.

Также Зберовский заметил, что не стоит тратить время на работу, вызывающую негативные эмоции.

— Надо любить свою работу. В процессе трудовой деятельности человек должен чувствовать: «Я специалист, помогаю людям, и за это мне платят хорошие деньги», — рассказал психолог.

Собеседник «ВМ» обратил внимание на то, что работа должна быть комфортной. Это фактор плюс достойная оплата — главный секрет успеха в жизни, заключил Зберовский.

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