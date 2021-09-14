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Антон Комолов рассказал, почему на радио маленькие зарплаты

Анна Михалюк

Общество
Антон Комолов рассказал, почему на радио маленькие зарплаты
Антон Комолов

Радиоведущий Антон Комолов рассказал о том, почему работники радиостанций получают невысокие зарплаты.

— Зарплата — это не производная от популярности и узнаваемости. Это рекламный бюджет. На радио меньше рекламных денег, чем на телевидении и в Интернете. А радио существенно уступает и тому, и другому. Я не знаю, сколько точно, но уверен, что это не какая-то супервысокая зарплата. Об этом меня спрашивают люди, которые хотят работать на радио. Я говорю: «Вы сейчас работаете, у вас есть стабильный доход. Вы попробуйте работать и на радио и на своей работе, не сжигайте мосты», — советует радиоведущий в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Он рассказал, что сейчас интерес к радио падает во всем мире, а одни из главных слушателей — работники офиса, где радио работает в фоновом режиме.Сократилось и число сообщений от слушателей, которые они отправляли в прямом эфире — раньше во время рейтинговых программ радиоведущие могли получить до трех тысяч сообщений за одну передачу.

Ранее эксперт рассказал о том, что можно сказать о человеке по его голосу.

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