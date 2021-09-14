Воробьев закрыл общежитие в Сергиевом Посаде, возле которого обнаружили убитую пенсионерку
Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение главе Сергиево-Посадского округа закрыть общежитие для мигрантов в Бужаниново. Возле него собрались местные жители, просившие об этом.
— Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против – ему там не место, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что все подобные учреждения в регионе проверят правоохранительные органы.
— Любые правонарушения и, тем более, преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться, — резюмировал Воробьев.
До этого «Вечерняя Москва» писала, что двум иностранным гражданам в подмосковном Сергиевом Посаде предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве 67-летней пенсионерки. Ее тело обнаружили в лесополосе, в 160 метрах от СНТ «Магистраль-2», со следами насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Убийство». В свою очередь прокуратура региона также поставила на контроль ход расследования уголовного дела.