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Воробьев закрыл общежитие в Сергиевом Посаде, возле которого обнаружили убитую пенсионерку

Михаил Алимов

Общество
Воробьев закрыл общежитие в Сергиевом Посаде, возле которого обнаружили убитую пенсионерку
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
Россия, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, село Бужаниново Карта всех событий

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение главе Сергиево-Посадского округа закрыть общежитие для мигрантов в Бужаниново. Возле него собрались местные жители, просившие об этом.

— Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против – ему там не место, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все подобные учреждения в регионе проверят правоохранительные органы.

— Любые правонарушения и, тем более, преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться, — резюмировал Воробьев.

До этого «Вечерняя Москва» писала, что двум иностранным гражданам в подмосковном Сергиевом Посаде предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве 67-летней пенсионерки. Ее тело обнаружили в лесополосе, в 160 метрах от СНТ «Магистраль-2», со следами насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Убийство». В свою очередь прокуратура региона также поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

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