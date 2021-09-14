Мосгорсуд оставил под стражей блогера, напавшего с баллончиком на женщину-инвалида

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на избрание меры пресечения блогеру Евгению Дмитерко, которого арестовали за нападение с перцовым баллончиком на женщину-инвалида, и оставил ее без удовлетворения. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 14 сентября.

— Апелляция оставила в силе постановление суда первой инстанции, — заключил пресс-секретарь суда.

Напомним, 28 августа Измайловский районный суд заключил под стражу Евгения Дмитерко до 26 октября текущего года.

Видео с нападением на женщину треш-стримеры Евгений Дмитерко и Игорь Малихов опубликовали на своем YouTube-канале. На кадрах видно, как злоумышленники сначала просят у своей жертвы зарядное устройство, а затем распыляют ей в лицо содержимое перцового баллончика.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Его вместе с еще одним стримером Игорем Малиховым 26 августа задержала полиция.

Пострадавшей женщине 55 лет, она является инвалидом. Ход расследования дела поставлен на контроль прокуратуры, отмечается в Telegram-канале столичной прокуратуры.