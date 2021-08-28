Суд арестовал стримера Малихова после нападения на женщину-инвалида с перцовым балончиком

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Суд арестовал треш-стримера Игоря Малихова после нападения компании блогеров с перцовым балончиком на женщину-инвалида. Об этом говорится в постановлении Измайловского районного суда города Москвы.

Именно Малихов передал газовый баллончик Евгению Дмитриенко, после чего тот распылил содержимое на женщину в Измайловском парке.

Блогеру предъявлено обвинение по статье «Хулиганство», передает ТАСС.

Против стримеров возбудили уголовное дело. Об этом ранее сообщили в столичной прокуратуре.

Пострадавшей женщине 55 лет, она является инвалидом. Ход расследования дела поставлен на контроль прокуратуры, отмечается в Telegram-канале ведомства.

26 августа полиция задержала блогеров. Их доставили для разбирательства в отделение полиции.

Видео с нападением на женщину треш-стримеры Евгений Дмитреко и Игорь Малихов опубликовали на своем YouTube-канале. На кадрах видно, как злоумышленники сначала просят у своей жертвы зарядное устройство, а затем распыляют ей в лицо содержимое перцового баллончика.