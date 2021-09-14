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Столичным компаниям выделили гранты за выполнение требования о вакцинации

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Столичным компаниям выделили гранты за выполнение требования о вакцинации
Фото: Pixabay

В Москве определился перечень компаний, которые получат гранты от правительства города за быстрое выполнение требования об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции 60 процентов сотрудников и предоставление соответствующих данных на сайте mos.ru.

Всего денежные средства получат 100 организаций.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, размер выплаты составил 100 процентов от налога на доходы физических лиц, который компания заплатила за прошедшие 12 месяцев. Однако размер гранта не может превышать пять миллионов рублей.

В число компаний, которые попали в топ-100 наиболее ответственных столичных организаций, вошли, например, резидент технопарка «Калибр» и издательский дом, специализирующийся на книгах о косметике и медицине.

На сайте мэра Москвы напомнили, что предприятия также могут до 30 сентября отправить запрос на компенсацию затрат на борьбу с коронавирусной инфекцией. В данном случае речь идет о разовой выплате в размере 15 тысяч рублей и выплате в размере 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника компании.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Как написал Сергей Собянин в блоге, пандемия коронавирусной инфекции продолжает уступать в Москве благодаря вакцинации и другим мерам профилактики. Число госпитализированных пациентов уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиком пандемии во второй половине июня.

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