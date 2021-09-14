Светлана Разворотнева: Депутаты Госдумы, не появляющиеся в своих округах, сложат мандаты

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Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева предложила внести в Государственную думу законопроект, согласно которому депутаты, забывшие о работе в своем избирательном округе, должны сложить свои мандаты. Об этом она заявила во время обсуждения районной проблематики, которое прошло по инициативе москвичей, на круглом столе.

В качестве советника мэра Светлана Разворотнева занимается обобщением актуальных проблем горожан и передачей их Сергею Собянину для последующей проработки. В результате регулярных встреч уже решена часть вопросов, беспокоящих жителей. Например, с помощью Светланы Разворотневой москвичи добились корректировки проекта планировки пешеходного моста через старое русло Москвы-реки в соответствии с пожеланиями населения ЖК «Ривер-парк» и капитального ремонта коллектора, который решит проблему загрязнения Большого Чертановского пруда нефтепродуктами.

Инициировали прекращение работы чайханы «ОШ» в ТЦ «Гвоздь», посетители которой нарушали покой жителей района Нагатино-Садовники. Ускорили сроки реставрации Симонова Успенского монастыря: в этом году там начнутся научные исследования и изыскания, а проведение реставрационных работ запланировано в срок до 2024 года.

— В прямом диалоге с властями города, опираясь на мнение горожан, уже удалось решить несколько десятков серьезных общегородских задач: в 21 многоквартирном доме добились перенесения сроков капремонта на более ранние сроки, в 32 домах благодаря общественному контролю устранены недоделки уже завершенного капитального ремонта, в 52 дворах изменены планы благоустройства в соответствии с желаниями жителей, в 47 домах добились досрочного ремонта подъездов и крыш, — сообщила Светлана Разворотнева.

Также советник поделилась, что в ходе совместной работы с населением города выявлено, что некоторые парламентарии не появляются в своих округах месяцами и даже годами, не знают районной проблематики и от этого не в состоянии помочь людям в ее решении. Светлана Разворотнева напомнила, что ежемесячно народному избраннику по расписанию полагается тратить одну неделю рабочего времени на работу в округе, если он этого не делает, необходимо предпринимать соответствующие меры.

— Депутатская работа — такая же работа, как и любая другая. Если депутат без уважительной причины не появляется в округе три раза — он должен сложить свой мандат, такой законопроект я планирую внести в Государственную думу, — заявила она.

Также на встрече москвичи определили совместные планы на будущее, в реализации которых активисты смогли с помощью Светланы Разворотневой заручиться поддержкой мэра и городских департаментов. Так, они добиваются строительства пожарного депо в районе Нагатинский Затон, благоустройства набережных в Печатниках, приближения сроков переселения граждан в рамках программы реновации из старых домов на Варшавском шоссе и прекращения переустройства многоуровневого паркинга в ЖК на улице Мельникова в хостел.

Следующая встреча советника мэра Светланы Разворотневой с активными жителями столицы состоится в октябре.