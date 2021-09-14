Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Светлана Разворотнева: Депутаты Госдумы, не появляющиеся в своих округах, сложат мандаты

Павел Гриднев

Общество
Светлана Разворотнева: Депутаты Госдумы, не появляющиеся в своих округах, сложат мандаты
Фото: Екатерина Бибикова

Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева предложила внести в Государственную думу законопроект, согласно которому депутаты, забывшие о работе в своем избирательном округе, должны сложить свои мандаты. Об этом она заявила во время обсуждения районной проблематики, которое прошло по инициативе москвичей, на круглом столе.

В качестве советника мэра Светлана Разворотнева занимается обобщением актуальных проблем горожан и передачей их Сергею Собянину для последующей проработки. В результате регулярных встреч уже решена часть вопросов, беспокоящих жителей. Например, с помощью Светланы Разворотневой москвичи добились корректировки проекта планировки пешеходного моста через старое русло Москвы-реки в соответствии с пожеланиями населения ЖК «Ривер-парк» и капитального ремонта коллектора, который решит проблему загрязнения Большого Чертановского пруда нефтепродуктами.

Инициировали прекращение работы чайханы «ОШ» в ТЦ «Гвоздь», посетители которой нарушали покой жителей района Нагатино-Садовники. Ускорили сроки реставрации Симонова Успенского монастыря: в этом году там начнутся научные исследования и изыскания, а проведение реставрационных работ запланировано в срок до 2024 года.

— В прямом диалоге с властями города, опираясь на мнение горожан, уже удалось решить несколько десятков серьезных общегородских задач: в 21 многоквартирном доме добились перенесения сроков капремонта на более ранние сроки, в 32 домах благодаря общественному контролю устранены недоделки уже завершенного капитального ремонта, в 52 дворах изменены планы благоустройства в соответствии с желаниями жителей, в 47 домах добились досрочного ремонта подъездов и крыш, — сообщила Светлана Разворотнева.

Также советник поделилась, что в ходе совместной работы с населением города выявлено, что некоторые парламентарии не появляются в своих округах месяцами и даже годами, не знают районной проблематики и от этого не в состоянии помочь людям в ее решении. Светлана Разворотнева напомнила, что ежемесячно народному избраннику по расписанию полагается тратить одну неделю рабочего времени на работу в округе, если он этого не делает, необходимо предпринимать соответствующие меры.

— Депутатская работа — такая же работа, как и любая другая. Если депутат без уважительной причины не появляется в округе три раза — он должен сложить свой мандат, такой законопроект я планирую внести в Государственную думу, — заявила она.

Также на встрече москвичи определили совместные планы на будущее, в реализации которых активисты смогли с помощью Светланы Разворотневой заручиться поддержкой мэра и городских департаментов. Так, они добиваются строительства пожарного депо в районе Нагатинский Затон, благоустройства набережных в Печатниках, приближения сроков переселения граждан в рамках программы реновации из старых домов на Варшавском шоссе и прекращения переустройства многоуровневого паркинга в ЖК на улице Мельникова в хостел.

Следующая встреча советника мэра Светланы Разворотневой с активными жителями столицы состоится в октябре.

Читайте также:
Госдумадепутатызаконопроект
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте