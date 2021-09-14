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После нападения на рэпера Андрея Бледного в центре Москвы возбуждено уголовное дело

Анастасия Колоскова

Происшествия
После нападения на рэпера Андрея Бледного в центре Москвы возбуждено уголовное дело
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России
Россия, Москва, площадь Тверская Застава, вл1 Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено после инцидента со стрельбой в центре Москвы, участником которого стал основатель музыкального коллектива «25/17» Андрей Бледный (настоящее имя Андрей Позднухов — прим. «ВМ»). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел у ресторана, расположенного на площади Тверская Застава, чтоявляется общественным местом. Там неизвестный не менее двух раз выстрелил из «похожего на пистолет» предмета. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве с применением оружия.

В Сети появилось видео произошедшего, снятое камерами наружного наблюдения. На кадрах видно, что у входа в заведение между несколькими мужчинами происходит конфликт. Один из них совершает выстрел в лицо другому участнику, а затем пытается уйти вместе с еще одним человеком. Однако пострадавший начинает преследовать стрелка. Позже тот оборачивается и стреляет в лицо мужчине еще раз, от чего он падает, но после поднимается и следует в сторону обидчиков.

Видео: Telegram-канал «112»

13 сентября источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах сообщил, что в происшествии пострадал 44-летний Андрей Позднухов. Он отказался от медицинской помощи, хотя его лицо было в крови. Отмечается, что рэпер не стал писать заявление в полицию и отправился домой.

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