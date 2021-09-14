Движение по Варшавскому шоссе частично перекрыли из-за аварии

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 65к1 Карта всех событий

На Варшавском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля и самоката. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта во вторник, 14 сентября.

В ведомстве отметили, что авария случилась недалеко от дома 65 на Варшавском шоссе (перед пересечением с Каширским шоссе). На место происшествия прибыли городские оперативные службы.

— Занята одна полоса движения в сторону центра. Для движения свободны четыре полосы, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Похожая авария произошла в этот же день в районе дома 23 на улице Павла Андреева. Там столкнулись автомобилист и водитель электросамоката. В результате аварии было перекрыто движение на улице Павла Андреева в сторону 1-го Щипковского переулка.