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Операции с помощью новых рентген-аппаратов начали проводить в ГКБ №13 в Москве

Виктория Сикерина

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Операции с помощью новых рентген-аппаратов начали проводить в ГКБ №13 в Москве
Фото: Светлана Колсокова, «Вечерняя Москва»

Два новых мобильных рентгеновских аппарата типа С-дуга появились в городской клинической больнице (ГКБ) №13 в столице. Оборудование используют в травматологическом отделении для операций на позвоночнике и в ортопедическом корпусе для лечения конечностей.

Новая медицинская техника позволяет проводить трехмерную реконструкцию, охватывать широкую площадь, видеть даже самые мелкие детали и получать анатомические изображения без искажений. Такой функционал увеличивает уровень безопасности операции для пациента.

— До недавнего времени только стационарное рентгеновское оборудование позволяло получать неискаженные рентгеновские снимки. Теперь же благодаря плоскопанельной технологии изображения с высокой детализацией можно получать и на передвижных C-дугах во время операций, — заявил главный врач ГКБ Сергей Аракелов.

При этом такое оборудование существенно снижает уровень лучевой нагрузки на организм, сообщает официальный сайт мэра Москвы. По словам руководителя центра реконструктивной и малоинвазивной хирургии позвоночника ГКБ №13 Мухаммада Сампиева, инновационный аппарат создает «огромное подспорье в работе» медиков из-за получения детализированных изображений анатомических областей.

Во вторник, 14 сентября, на сайте мэра столицы рассказали, что почти полторы тысячи операций выполнили врачи Больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова в ее спинальном нейрохирургическом центре с 10 сентября 2020 года. Заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Алексей Токарев добавил, что каждый месяц в больнице проводится до 150 операций повышенной сложности на позвоночник.

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