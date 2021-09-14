Эксперт объяснил, как ЦБ будет контролировать операции по картам физлиц

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Центральный банк определил признаки, по которым финансовые организации будут определять карты и кошельки, которые используются для теневого бизнеса, в число которых входят онлайн-казино, криптовалютные файлообменники, финансовые пирамиды и нелегальные форекс-дилеры. Теперь операции будут не только выявляться, но и предотвращаться.

Светлана Костикова, основатель финансовой консалтинговой компании FinSov, управляющая активами, финансовый эксперт в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, какие переводы будут считаться сомнительными и блокироваться.

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ЦБ станет строже контролировать операции по картам физлиц

— Это рекомендация на сайте ЦБ. У нас есть базовый 115 ФЗ, который призван противодействовать отмыванию средств. Такие законы есть в каждой развитой стране мира. Этот закон призван сохранять экономическую и финансовую безопасность в стране, потому что когда ваши деньги попадают мошенникам или террористам, это плохо. Государство хочет, чтобы мы и наши контрагенты платили налоги. Эти рекомендации призваны оградить нас с вами от тех, кто совершает преступные действия. И речь не столько о казино, а сколько о пирамидах, псевдо-финансовых организациях, — считает эксперт.

Она отмечает, что эта рекомендация дана не только банкам, но и гражданам – она может служить триггером и показывать, как вести себя правильно и неотправлять деньги правонарушителям.

— Банки давно применяют подобный алгоритм для отслеживания сомнительных операций. Блокируются не только операции, но и сами счета. Обрабатывать в ручную каждую заявку банк не может. В каждом банке действуют индивидуальные условия по разблокировке карт. Специалисты могут передавать информацию в другие органы, если заподозрят неладное, — объясняет Светлана Костикова.

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