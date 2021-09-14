Олег Леонов: Не дадим уничтожить граффити с именами пропавших детей

Фото: Александр Иванов

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов объявил о том, что его команда начинает дежурство у граффити Покраса Лампаса на Большой Якиманке. По сведениям местных жителей, сотрудники «Жилищника» намерены закрасить граффити.

— У меня появилась информация, что уникальный арт-объект, граффити с именами пропавших и погибших детей хотят закрасить. У меня в голове не укладывается происходящее. Этот мурал — не просто рисунок, это напоминание обществу об острейшей социальной проблеме. Мы приложим все усилия, чтобы спасти граффити, — сообщил Леонов.

Леонов объявил, что с сегодняшнего дня его команда начинает дежурство у стены, на которой размещено граффити. Параллельно готовятся письма с требованием сохранить уникальный арт-объект. Тревогу забили местные жители, увидевшие пристальный интерес к стене со стороны сотрудников «Жилищника». Некоторые говорят о появлении на месте спецтехники.

Фото: Александр Иванов

Совместная работа «ЛизаАлерт» и Покраса Лампаса появилась на Большой Якиманке 35 с.1 25 мая этого года. Художник приурочил создание произведения к Дню пропавших детей. Ежегодно в России пропадают тысячи детей, многих из них спасают добровольцы-поисковики из «ЛизаАлерт».

Общественный деятель Дмитрий Захаров, комментируя ситуацию, возникшую вокруг мурала, отметил, что не видит каких-либо причин, по которым граффити с именами пропавших и погибших детей следовало бы закрасить.