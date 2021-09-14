Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро полностью восстановили

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Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена полностью восстановили после происшествия с человеком на путях. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в соответствии с графиком, — отметили в ведомстве.

Ранее человек упал на пути, из-за чего было приостановлено движение поездов от станции «Серпуховская» до станции «Нагорная». По направлению из центра движение осуществляли с увеличенными интервалами, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Во вторник, 14 сентября, частично перекрыли транспортное движение на Варшавском шоссе из-за аварии с участием автомобиля и самоката. В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что ДТП случилось недалеко от дома 65 на Варшавском шоссе (перед пересечением с Каширским шоссе). На место происшествия прибыли городские оперативные службы.