Эксперты рассказали о сибирском «эликсире молодости»

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Российские ученые нашли «эликсир молодости» в сибирской пихте — они первыми в мире доказали способность веществ растения запускать в организме человека процесс очищения от клеточного мусора (аутофагии), что способствует омолаживанию.

Татьяна Колотова, семейный врач гомеопат, блогер, и Александр Карасев, врач-генетик, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, как победить старение и продлить молодость.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

В сибирской пихте нашли «эликсир молодости»

— Мы многого не знаем как о нашем организме, так и о возможностях природы. Поэтому открытия будут происходить часто. Процесс аутофагии и в здоровом организме тоже есть, но он может замедляться и подавляться при помощи токсичных веществ. Этот процесс можно возобновить, чтобы организм начал сам справляться и «поедать» неправильные клетки и токсины. В аромамаслах, в том числе в ладане, масле пихты, содержится много веществ, которые улучшают состояние метаболизма и возобновляют регенерацию, — рассказывает Татьяна Колотова.

Александр Карасев объясняет, что мы сможем победить старость, когда начнем самостоятельно руководить процессом аутофагии.

— Аутофагия — это основная проблема старения. Биологически активных добавок много, но раньше это было элементом маркетинга. Я рад, что это стало научным исследованием. Это позволяет перейти от маркетинга к науке. Научная работа была проведена в России, но сделана с международным качеством. Растение правда помогает, — говорит Александр Карасев.

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