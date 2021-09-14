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Сумма штрафов Telegram в России составила 35 миллионов рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Сумма штрафов Telegram в России составила 35 миллионов рублей
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальную сеть Telegram на 9 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом во вторник, 14 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе отметили, что организация Telegram Messenger Inc. признана виновной в совершении двух административных правонарушений, сумма штрафов за которые составила 9 миллионов рублей.

Таким образом, общая сумма штрафов Telegram в России составила 35 миллионов рублей.

В этот же день за аналогичное правонарушение Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook на 21 миллион рублей и на пять миллионов рублей — компанию Twitter, Inc.

4 сентября сообщалось, что Twitter, Telegram и Facebook могут выписать штрафы в размере 72 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Заседание по данному делу назначили на 14 сентября.

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