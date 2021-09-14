Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Расследование уголовного дела по факту истязаний 11-летней девочки завершили в ТиНАО

Виктория Сикерина

Происшествия
Расследование уголовного дела по факту истязаний 11-летней девочки завершили в ТиНАО
Фото: Pixabay

Следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) столицы завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины и 47-летнего мужчины. Их обвиняют в истязании 11-летнего ребенка. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Преступников обвиняют в истязании, совершенном в отношении несовершеннолетнего, с применением пытки, группой лиц по предварительному сговору и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следствие полагает, что с 2018 по 2021 год являющая опекуном девочки женщина и ее сожитель издевались над ребенком на территории частного дома в поселении Щаповском.

Об истязаниях стало известно 30 марта 2021 года. В школе, расположенной в поселении Щаповском, учителя обнаружили у школьницы на теле гематомы. Ребенка доставили в больницу. Девочка призналась, что побои ей нанес опекун. Школьница также заявила о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения.

В настоящий момент фигурантам дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Также в их доме провели обыски.

— Уголовное дело направлено для решения вопроса о последующей передаче в суд для рассмотрения по существу, — заключила Иванова.

Во вторник, 14 сентября, Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на избрание меры пресечения блогеру Евгению Дмитерко, которого арестовали за нападение с перцовым баллончиком на женщину-инвалида, и оставил ее без удовлетворения. Фигуранта заключили под стражу до 26 октября текущего года.

Читайте также:
СледствиеистязанияТиНАО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте