Расследование уголовного дела по факту истязаний 11-летней девочки завершили в ТиНАО

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Следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) столицы завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины и 47-летнего мужчины. Их обвиняют в истязании 11-летнего ребенка. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Преступников обвиняют в истязании, совершенном в отношении несовершеннолетнего, с применением пытки, группой лиц по предварительному сговору и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следствие полагает, что с 2018 по 2021 год являющая опекуном девочки женщина и ее сожитель издевались над ребенком на территории частного дома в поселении Щаповском.

Об истязаниях стало известно 30 марта 2021 года. В школе, расположенной в поселении Щаповском, учителя обнаружили у школьницы на теле гематомы. Ребенка доставили в больницу. Девочка призналась, что побои ей нанес опекун. Школьница также заявила о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения.

В настоящий момент фигурантам дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Также в их доме провели обыски.

— Уголовное дело направлено для решения вопроса о последующей передаче в суд для рассмотрения по существу, — заключила Иванова.

Во вторник, 14 сентября, Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на избрание меры пресечения блогеру Евгению Дмитерко, которого арестовали за нападение с перцовым баллончиком на женщину-инвалида, и оставил ее без удовлетворения. Фигуранта заключили под стражу до 26 октября текущего года.