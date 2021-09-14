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Вынесен приговор полицейским-взяточникам в подмосковном Чехове

Анастасия Колоскова

Происшествия
Вынесен приговор полицейским-взяточникам в подмосковном Чехове
Фото: СК РФ

Серпуховской городской суд признал виновными в получении взятки бывшего начальника ОМВД России по городскому округу Чехов Андрея Большакова и его подчиненных Вадима Золотова и Андрея Кузнецова. Об этом «ВМ» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева во вторник, 14 сентября.

Суд установил, что теперь уже бывшие стражи порядка в 2018 году получили от коммерческой организации 160 тысяч рублей. В такую сумму они оценили свое покровительство и отсутствие проверок в адрес фирмы.

Также полицейские потребовали от коммерсанта ежемесячную «дотацию» в размере 200 тысяч рублей. За это они пообещали закрывать глаза на возможные нарушения законодательства фирмой.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы.

В ходе обыска по месту жительства Большакова полицейские обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.

— Суд приговорил Большакова к 7 годам 3 месяцам лишения свободы, Золотова и Кузнецова — к 7 годам лишения свободы каждого с лишением их специальных званий, а также запретом занимать определенные должности сроком на 3 года, — сообщила Григорьева.

Кроме того, Большакова также осудили по статье «Незаконный оборот оружия». Представитель ведомства также уточнила, что отбывать наказание все трое будут в исправительной колонии строгого режима.

На прошлой неделе Пресненский суд Москвы вынес приговор по статье «Мошенничество» восьмерым участникам группы Андрея Попова, известного как «бог Кузя».

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