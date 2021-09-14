Кассир сетевого магазина попался на хищении денег на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Россия, Москва, шоссе Фрезер Карта всех событий

Полицейские задержали кассира сетевого магазина на юго-востоке Москвы по подозрению в хищении обманным путем денежных средств организации. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО.

Стражи порядка установили, что мужчина работал в торговой точке, расположенной на шоссе Фрезер. В поисках дополнительного источника дохода он решился на мошенничество. Сотрудник магазина осуществлял от имени других продавцов кассовые операции по фиктивному возврату ранее приобретенных товаров клиентами, которые на самом деле в магазин не обращались. Полученные деньги мужчина забирал себе. Этим способом кассир за месяц воспользовался 18 раз. Сумма его незаконного заработка составила 40 тысяч рублей.

Вычислить мошенника позволила система кеш-контроля, работающая в магазине.

Подозреваемого задержали полицейские. Им оказался 24-летний мужчина Похищенные деньги, по его словам, он успел потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

На прошлой неделе Пресненский суд Москвы вынес приговор по статье «Мошенничество» восьмерым участникам группы Андрея Попова, известного как «бог Кузя».