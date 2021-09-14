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Столичный завод плавленых сыров расширит производство в регионы

Виктория Сикерина

Общество
Столичный завод плавленых сыров расширит производство в регионы
Фото: Антон Гердо

Завод плавленых сыров «Карат» в Москве расширит производство за счет строительства современного производственного комплекса в Тольятти. Эта площадка станет первой региональной в истории предприятия.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в настоящий момент московские компании быстрыми темпами развивают производства и выходят на новые рынки за пределами города. При этом такие заводы конкурентоспособны из-за поддерживающих мер: налоговые и арендные льготы, субсидии и займы, помощь при локализации производства и продвижении продукции в другие страны.

— Сегодня в Москве работают порядка 240 предприятий пищевой промышленности, в их числе завод плавленых сыров «Карат» — один из крупнейших производителей молочных продуктов в городе. В этом году предприятие получило статус промышленного комплекса, что дает ему ряд налоговых льгот и позволяет вкладывать сэкономленные средства в дальнейшее развитие своих производственных площадок, — заявил заммэра.

В Тольятти предприятие будет заниматься производством полутвердых, творожных сыров и творога. Начать эксплуатацию нового филиала планируется в 2023 году. По проекту площадь здания будет составлять более 27 тысяч квадратных метров. При этом объем производства будет превышать 800 тысяч тонн молока в сутки. Также на предприятии появятся инновационное оборудование и системы эффективного расхода воды, электричества и газа.

— В мае 2021 года с его конвейера сошла миллиардная партия сырка «Дружба», рецептура которого была разработана еще в 1960 году. Сегодня его продукция поставляется по всей стране. Кроме того, предприятие активно развивает экспортное направление. В числе его зарубежных торговых партнеров Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан, — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Генеральный директор завода «Карат» Евгений Гребнев заключил, что основные мощности филиал направит на изготовление полутвердых сыров. Планируемый объем производства такого продукта составляет 20 тысяч тонн в год.

— Мы планируем добиться на этом рынке амбициозных целей — войти в топ-5 производителей полутвердых сыров в России, — заключил он.

В понедельник, 13 сентября, пресс-служба областного Минсельхозпрода сообщила, что по итогам семи месяцев 2021 года Подмосковье занимает первую строчку в рейтинге регионов, где производится больше всего сыра. В текущем году в области произвели около 46,5 тысячи тонн продукта.

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