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Московская область стала лидером по производству сыра в России

Полина Долганова

Общество
Московская область стала лидером по производству сыра в России
Фото: pixabay.com

По итогам семи месяцев 2021 года Подмосковье занимает первую строчку в рейтинге регионов, где производится больше всего сыра. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает пресс-служба областного Минсельхозпрода.

Отмечается, что в текущем году в области произвели около 46,5 тысячи тонн продукта. Этот показатель превышает результаты аналогичного периода 2020 года на 11 тысяч тонн.

Достичь таких результатов удалось благодаря крупным подмосковным предприятиям, которые известны по всей стране. Среди них «Хохланд Русланд», «Рузское молоко» и «Валио».

На втором месте в топе оказался Алтайский край. Там произвели свыше 38 тысяч тонн сыра, передает «Подмосковье сегодня».

До этого стало известно, что московские предприниматели за половину 2021 года поставили за рубеж на 20,7 процента больше готовой мясной продукции, чем за такой же период в прошлом году. Сумма составила 20,87 миллиона долларов.

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