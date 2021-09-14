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Юрий Лоза не оценил решение Никиты Преснякова участвовать в «Ледниковом периоде»

Виктория Сикерина

Общество
Юрий Лоза не оценил решение Никиты Преснякова участвовать в «Ледниковом периоде»
Фото: Facebook / Юрий Лоза

Никита Пресняков стал участником нового сезона шоу «Ледниковый период». Ранее публика критиковала музыканта и называла его «бездельником». Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал участие Преснякова-младшего в проекте и вспомнил, чем сам занимался в молодости.

По его словам, он был занят карьерой, так как нужно было зарабатывать средства на жизнь.

— Это разные вещи. Тут фамилия известного клана. У него (Никиты Преснякова) — одна история, я же был предоставлен сам себе. Мне было не до «Ледниковых периодов». Нужно было зарабатывать, платить за жилье, — пояснил Юрий Лоза.

В 1984 году артист уже активно работал на эстраде. В то время он участвовал в музыкальной группе «Интеграл» вместе с Бари Алибасовым. После этого он выступал в коллективе «Зодчие» в Тюменской филармонии.

— До этого прошел кабацкую школу в Алма-Ате. Учился в университете, в музыкальном училище. Работал в бюро добрых услуг — свадьбы играл, — вспомнил композитор.

Также Юрий Лоза рассказал о работе музыкантом в ресторанах. По его словам, нужно было быстро заучивать песни и исполнять их близко к оригиналу. Такие условия многому научили начинающего артиста, признался Лоза.

— Кабацкая школа научила многому. Чтобы песню заказали в следующий раз, ты должен ее спеть очень близко к оригиналу, со всеми тонкостями, — заключил Юрий Лоза в беседе с ФАН.

Ранее российский певец рассказал, что получает ежемесячную пенсию в размере 16 тысяч рублей. Он добавил, что недавняя выплата в 10 тысяч рублей будет ощутимой прибавкой к его доходу.

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