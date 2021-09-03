Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

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Певец Юрий Лоза получает от государства 16 тысяч рублей ежемесячно. Об этом артист рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Музыкант отметил, что недавняя выплата в 10 тысяч рублей будет ощутимой прибавкой к его пенсии.

— Если бы я получал 16 миллионов, это бы не имело значения. Но моя пенсия — 16 тысяч, — признался Лоза.

У некоторых звездных артистов пенсионные выплаты еще меньше. Так, Вика Цыганова получает всего 11 тысяч рублей. По словам артистки, она не живет на эти деньги: ее супруг хорошо зарабатывает.

Актер и юморист Ефим Шифрин на пенсии получает на две тысячи рублей больше. Артист отметил, что его пенсия могла бы быть гораздо выше, если бы он не отказывался от звания народного артиста России.