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Американская разведка сообщила, сколько понадобится «Аль-Каиде»* для новых угроз США

Анастасия Волоснова

В мире
Американская разведка сообщила, сколько понадобится «Аль-Каиде»* для новых угроз США
Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Senior Airman Zoe M. Wockenfuss

Американские спецслужбы считают, что террористическая группировка «Аль-Каида»* через несколько лет сможет восстановить свой потенциал для совершения терактов в США. Об этом во вторник, 14 сентября, рассказал глава Разведывательного управления минобороны Соединенных Штатов генерал-лейтенант Скотт Беррье.

По его словам, в настояще время разведка США должна восстановить свои возможности по сбору данных из афганистана, чтобы вести наблюдение за деятельностью группировки.

— Текущая оценка состоит в том, что «Аль-Каиде»*, вероятно, потребуется один-два года для создания некоторого потенциала, чтобы по крайней мере угрожать нашей стране, — приводит газета New York Times слова Беррье.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские разведывательные службы считают, что террористическая группировка «Аль-Каида»* на данный момент не имеет возможностей для атак против США. Он отметил, что группировка в настоящее время сильно ослабла.

По его словам, участники радикального движения «Талибан»** должны помнить, что произошло в прошлый раз, когда они «предоставили убежище группировке «Аль-Каида»*, а она осуществила атаку» против США.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

** «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

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