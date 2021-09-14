Американская разведка сообщила, сколько понадобится «Аль-Каиде»* для новых угроз США

Опасные маршруты
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Маньяки СССР
Советское мороженое
Советское мороженое
Свидания
Свидания
Деревья
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Рабочий и колхозница
Дали
Дали
ЭКО
ЭКО
Американские спецслужбы считают, что террористическая группировка «Аль-Каида»* через несколько лет сможет восстановить свой потенциал для совершения терактов в США. Об этом во вторник, 14 сентября, рассказал глава Разведывательного управления минобороны Соединенных Штатов генерал-лейтенант Скотт Беррье.
По его словам, в настояще время разведка США должна восстановить свои возможности по сбору данных из афганистана, чтобы вести наблюдение за деятельностью группировки.
— Текущая оценка состоит в том, что «Аль-Каиде»*, вероятно, потребуется один-два года для создания некоторого потенциала, чтобы по крайней мере угрожать нашей стране, — приводит газета New York Times слова Беррье.
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские разведывательные службы считают, что террористическая группировка «Аль-Каида»* на данный момент не имеет возможностей для атак против США. Он отметил, что группировка в настоящее время сильно ослабла.
По его словам, участники радикального движения «Талибан»** должны помнить, что произошло в прошлый раз, когда они «предоставили убежище группировке «Аль-Каида»*, а она осуществила атаку» против США.
* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в РФ.
** «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО