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Российские волейболисты уступили полякам в четвертьфинале чемпионата Европы

Анастасия Волоснова

Спорт
Российские волейболисты уступили полякам в четвертьфинале чемпионата Европы
Фото: Twitter / @RusVolleyTeam

Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Польши в четвертьфинале чемпионата Европы. Игра состоялась во вторник, 14 сентября, в Польше.

Матч завершился со счетом 3:0 (25:14, 26:24, 25:19) в пользу поляков. Так, среди россиян 14 очков набрал Егор Клюка, еще 9 — Федор Воронков. В составе команды победителей по 14 очков взяли Бартош Курек и Вильфредо Леон.

В полуфинале в среду, 15 сентября, поляки сыграют с победителем матча между сборными Чехии и Словении.

На прошедших этим летом Олимпийских играх в Токио сборная России по волейболу завоевала серебряные медали. В финальном матче спортсмены уступили Франции со счетом 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).

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