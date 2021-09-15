Израиль выразил готовность признать российские сертификаты о вакцинации до конца года

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Переговоры с Израилем о признании российских сертификатов о вакцинации от COVID-19 планируют завершить до конца текущего года. Об этом рассказал посол Израиля в России Александр Бен Цви.

По его словам, на данный момент завершились переговоры между Роспотребнадзором и Минздравом Израиля. Еще один этап встреч пройдет в ближайшие дни.

— Я надеюсь, что да. Во-первых, ну, будем надеяться, что пандемия тоже немножко успокоится. К сожалению, не все — ни у нас, ни в России — привиты, — ответил Александр Бен Цви на вопрос о признании сертификатов.

Он уточнил, что в настоящее время Израиль не открывает границы, но нужно будет «подумать, как технически это сделать», передает газета «Известия».

10 сентября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 39,8 миллиона граждан России полностью вакцинировались от COVID-19. При этом 46,5 миллиона человек ввели первый компонент вакцины от вируса.

26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ зарегистрированы «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».