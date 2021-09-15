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Названы страны, в которых предпочитают отдыхать россияне в бархатный сезон

Анастасия Волоснова

Общество
Названы страны, в которых предпочитают отдыхать россияне в бархатный сезон
Фото: Pixabay

Российские туристы в бархатный сезон собираются отправиться в Грецию, Турцию и на Кипр. Об этом свидетельствует исследование одной из российских компаний по страхованию путешественников.

Данные по страхованию туристов за сентябрь-октябрь 2021 года говорят о том, что 15,5 процента россиян летят в бархатный сезон в Грецию. Еще 10,4 процента поедут в Турцию, 5,6 процента — на Кипр, 4,4 процента — в Хорватию, 3,2 процента — в Италию.

Среди популярных направлений также оказались Германия, Марокко, Саудовская Аравия, Доминиканская Республика, Китай и Куба.

— Хотя пандемия по-прежнему не позволяет нашим клиентам активно путешествовать по миру, поездки в иностранные государства, для которых необходимы полисы выезжающих за рубеж, все же достаточно популярны в бархатный сезон, — приводит ТАСС слова руководителя блока цифрового бизнеса Росгосстраха Дмитрия Литовченко.

Ростуризм планирует до конца текущего года запустить зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Данные программы будут рассчитаны на период с 15 января по конец апреля. В следующем году программа будет работать только в низком сезоне — новогодние праздники и летний период под ее действие не подпадут.

В беседе с «Вечерней Москвой» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин назвал популярные у россиян направления для зимнего отдыха. Чаще всего граждане выбирают для путешествий Краснодарский край, Домбай, Архыз, а также экскурсионные туры в Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

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