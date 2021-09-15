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Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от личной встречи с Байденом

Анастасия Волоснова

В мире
Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от личной встречи с Байденом
Фото: whitehouse

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался лично встречаться с президентом США Джо Байденом. Соответсвующее предложение сделал американский лидер во время телефонных переговоров. Об этом стало известно из материала Financial Times.

Во время телефонного разговора Си Цзиньпин также потребовал от США более доброжелательного отношения к Китаю.

— Си Цзиньпин, видимо, намекнул, что сначала необходимо улучшить тон и атмосферу отношений, — пояснил один из источников газеты.

Байден и Си Цзиньпин в четверг, 9 сентября, во время телефонного разговора обсудили ответственность США и Китая за конкуренцию между ними, которая не должна перерастать в конфликт. Во время переговоров Байден отметил, что США заинтересованы в мире и процветании в Индо-Тихоокеанском регионе.

Соединенные Штаты Америки и Китай, несмотря на продолжающееся между ними противостояние, в ближайшие годы не смогут быстро разорвать отношения, поскольку сильно связаны экономически. Так считает доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

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