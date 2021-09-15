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Астрологи перечислили знаки зодиака, которые сами уничтожают свою любовь

Анастасия Волоснова

Общество
Астрологи перечислили знаки зодиака, которые сами уничтожают свою любовь
Фото: Pexels

Представители трех знаков зодиака постоянно ввязываются в ссоры и скандалы. Астрологи объяснили, кто сам стремится разрушить свою любовь.

Тельцы разрушают своих отношения излишней требовательностью. Расчетливые и циничные представители этого знака зодиака боятся поверить своему партнеру, из-за чего сами начинают ссоры. Только изменив отношение к близким, Тельцы смогут сохранить любовь.

Скорпионы боятся серьезных отношений, показывая лучшую версию себя на первых свиданиях и скрывая свое истинное лицо собственника. Данный знак зодиака слишком ревнив, поэтому от таких партнеров, их слежки и давления часто бегут возлюбленные.

Водолеи боятся открываться чужим людям, поэтому им сложно построить здоровые отношения. У них есть страх потерять свободу из-за своей привязанность. Также Водолеи не хотят решать проблемы своих партнеров, предпочитая оставаться в одиночестве, пишет Пятый канал.

До этого астрологи перечислили знаки зодиака, представительницы которых предпочитают выходить замуж по расчету, и дали советы каждому знаку зодиака, как приумножить свое финансовое благополучие в 2021 году.

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