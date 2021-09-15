Россия прекратила разработку лунной сверхтяжелой ракеты

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В России остановили техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Об этом рассказал гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Пересмотр разработки ракеты, которую было решено назвать «Енисей», анонсировал еще зимой 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Позднее появлялась информация, что работы были приостановлены на время из-за внесения других корректировок в проект.

— РКЦ «Прогресс» действительно прекращены работы по «Элементы СТК», — отметил Баранов.

По его словам, работы были прекращены на стадии технического проектирования, пишет РИА Новости.

2 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать через пять–шесть лет. В качестве базового модуля, по его словам, будет выступать научно-энергетический модуль.

31 августа генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что строительство новой космической станции начнется в 2027 году.