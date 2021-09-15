Стала известна основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук

Фото: Минобороны РФ

Человеческий фактор считается приоритетной версией катастрофы МиГ-29 на полигоне Ашулук. Об этом рассказал в среду, 15 сентября, РИА Новости источник в экстренных службах.

По его данным, в настоящее время изучаются несколько версий случившегося.

— Однако в качестве приоритетной рассматривается человеческий фактор — характер аварии показывает, что пилот самолета в силу каких-то сопутствующих обстоятельств мог потерять ориентацию в пространстве и допустить столкновение с Землей в управляемом полете, — пояснил собеседник агентства.

Другой источник агентства подтвердил данную информацию. Он напомнил, что полет выполнялся в ночное время, и добавил, что окончательные выводы сделает официальная комиссия.

Истребитель МиГ-29 разбился во время планового полета в Астраханской области 18 августа. Он упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук.

Полет, как уточняется, проходил без боекомплекта, пилот в результате инцидента скончался. На место крушения направили комиссию Главного командования ВКС.

Похожий случай произошел в Иркутской области 12 сентября. Пассажирский самолет L-410, который направлялся из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге, в нескольких километрах от пункта назначения. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате инцидента погибли четыре человека, 12 пострадали.

Приоритетной версией инцидента является отказ техники. СК по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта».