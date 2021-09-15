Более 200 тысяч человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В павильонах «Здоровая Москва» прошли диспансеризацию более 200 тысяч горожан, большинство из которых люди трудоспособного возраста. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, самыми распространенными выявленными заболеваниями стали болезни сердечно-сосудистой системы.

— У более чем 22 процентов пациентов повышен уровень холестерина в крови, у 18 процентов посетителей — уровень глюкозы, у более чем 14 процентов прошедших чек-ап — артериальное давление. Еще одна распространенная проблема — избыточная масса тела или ожирение, которые также могут привести к различным заболеваниям, — рассказала заммэра.

Она отметила, что пациентов, у которых обнаружили отклонения, направляют на дополнительные обследования. Некоторые из них можно пройти также в павильоне.

Анастасия Ракова напомнила, что благодаря проводимому «Здоровой Москвой» комплексному обследованию можно предотвратить опасные заболевания и получить своевременную необходимую медицинскую помощь.

— Всего обследование в павильонах прошли уже более 200 тысяч человек, более 60 процентов из них — лица трудоспособного возраста, — уточнила она.

Лидером среди отклонений у москвичей оказались повышение массы тела и увеличение окружности талии. Несоответствие нормам антропометрических показателей выявлено у 28 процентов посетителей.

Павильоны «Здоровая Москва» будут открыты в столичных парках до конца сентября. Они принимают посетителей с 08:00 до 20:00. Желающему пройти бесплатное обследование нужно иметь паспорт и московский полис ОМС. В павильонах также можно сделать бесплатную прививку от коронавирусной инфекции, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне руководитель дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения города Алексей Безымянный отметил, что с момента открытия в столице павильонов «Здоровая Москва» — с 11 мая — в них провели суммарно свыше двух миллионов медицинских манипуляций.