Специалисты павильонов «Здоровая Москва» провели более двух миллионов медицинских манипуляций

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С момента открытия в столице павильонов «Здоровая Москва» — с 11 мая — в них провели суммарно свыше двух миллионов медицинских манипуляций. Об этом во вторник, 14 сентября, рассказал руководитель дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Алексей Безымянный.

— В этом году в павильонах «Здоровая Москва» было проведено уже более двух миллионов медицинских манипуляций, таких как, например, взятие крови, измерение внутриглазного давления, тест на холестерин, — сказал он.

Он напомнил, что в павильонах все желающие москвичи могут пройти бесплатное обследование или вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Глава дирекции также отметил, что за время работы павильонов в этом году было проведено более 900 тысяч действий в рамках дополнительных исследований, которые не входят в государственный стандарт диспансеризации.

Кроме того, специалисты павильонов провели более 450 манипуляций в области расширенного обследования для переболевших COVID-19, передали на официальном сайте мэра Москвы.

С 21 июня павильоны переориентировали на проведение вакцинации столичных жителей. Прививку от коронавируса можно было сделать в любое время без предварительной записи.

С понедельника, 9 августа, в столице возобновилась общегородская программа «Здоровая Москва». В 45 столичных парках, скверах и зонах отдыха жители снова получили возможность пройти расширенное обследование организма и углубленную проверку состояния здоровья после перенесенного коронавируса.

Благодаря стабилизации эпидемической ситуации в Москве стало возможным не только вернуть профилактические осмотры, но и расширить список исследований, проводимых в павильонах. Так, в программу обследований вошла углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19.