Тематическую «Тройку» выпустили к десятилетию МФЦ

Фото: telegram / Дептранс Москвы

В 2021 году центрам госуслуг «Мои документы» исполнилось десять лет. В честь этого Департамент транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы выпустил тематическую транспортную карту «Тройка» с новым дизайном. Об этом в среду, 15 сентября, сообщила пресс-служба департамента.

— Карта оформлена в знакомом коралловом цвете с символичной фразой — «10 лет рядом с вами», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Карта в таком дизайне выпущена тиражом в десять тысяч экземпляров. Приобрести ее можно в кассах Кольцевой линии столичного метро, а также расположенных внутри кольца.

До этого сообщалось, что лимитированная серия проездных карт AR-«Тройка» появилась в кассах столичного метрополитена. Дизайн разработали специально в честь Дня города Москвы. Она сделана по принципу дополненной реальности. С помощью необычной карты можно увидеть, как оживает картина популярного авангардиста Аристарха Лентулова «Тверской бульвар». По мнению специалистов департамента транспорта, AR-«Тройка» — это «настоящий портал в старую Москву».