Синоптик предупредил о заморозках в Подмосковье к концу недели

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Московской области в ночь на пятницу ожидаются заморозки. Об этом в среду, 15 сентября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В ночь на пятницу, 17 сентября, в Московской области ожидаются заморозки, температура будет понижаться до нуля — минус трех градусов, — рассказал он агентству городских новостей «Москва».

При этом в выходные ночная температура немного поднимется и составит плюс 1–6 градусов.

До этого Гидрометцентр России сообщил, что в Москве и Подмосковье ожидается сильное похолодание. В среду и четверг температура составит 10–12 градусов, а в пятницу и субботу понизится до 9–14 градусов. Заморозки ожидаются ночью. Температура будет понижаться до 0–5 градусов.

Также главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что температура в первый осенний месяц в Москве ожидается чуть ниже климатической нормы в этом сезоне. Жители столицы уже могут убирать летние вещи в гардероб и готовиться к осени, так как в это время особенно популярными станут зонты и плащи. В Москве ожидаются дожди, а в некоторые дни — ливни.