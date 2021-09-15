Россияне рассказали, как осень влияет на их работоспособность

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Жители России рассказали, чувствуют ли они осеннюю хандру, и как наступление осени отразилось на их работоспособности. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса «Работа.ру».

Так, большинство респондентов (67 процентов) не заметили влияние осенней поры на свою способность к работе. При этом 18 процентов россиян отметили, что с приходом сентября стали работать лучше. Еще 15 процентов опрошенных заявили, что их работоспособность ухудшилась.

Чуть меньше половины участников опроса (43 процента) назвали причиной снижения работоспособности холодную и влажную погоду. Еще 40 процентов жителей страны убеждены, что стали хуже работать из-за сокращения светового дня, а 11 процентов респондентов признались, что работают хуже из-за того, что у них закончился отпуск.

Четверть опрошенных (26 процентов) также отметили увеличение количества работы в сентябре.

Вариант «Другое» выбрали 13 процентов участников опроса. Чаще всего причиной ухудшения работоспособности осенью они называли стресс и нервную обстановку.

Исследование, в котором приняли участие более пяти тысяч совершеннолетних россиян из всех регионов страны, есть в распоряжении RT.

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