«Не случилось»: Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей

Лайма Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Певица Лайма Вайкуле призналась, что по состоянию здоровья не смогла иметь детей, и рассказала, почему не взяла ребенка из детского дома.

— Я думала это сделать. Но все было против. Я могла и сама иметь детей. Но были определенные нюансы, не будем углубляться в гинекологию, — рассказала артистка.

По ее словам, ее посещали мысли об усыновлении, однако обстоятельства не складывались.

— Извините за сравнение с собаками — детей нет, я живу с собаками, только поэтому, — у меня была возможность взять породистого щенка или щенка из питомника. Я могла сделать ребенка из своей плоти и крови, а могла взять того, у кого нет родителей, — рассказала артистка.

Вайкуле отметила, что вопроса «обязательно иметь детей» у нее не стояло. По мнению певицы, люди ее профессии с детьми обычно имеют проблемы, если занимаются их воспитанием сами, не прибегая к помощи бабушек и нянь.

— И очень мало артистов, у которых с детьми все хорошо. Я никого не осуждаю. Но я не успевала даже собак выращивать. Куда мне детей? Что это было бы? Наверное, каждому свое. У меня не случилось, — проводит слова 67-летней артистки Teleprogramma.pro.

Вайкуле добавила, что не переживает по поводу отсутствия наследников.

Весной артистка рассказывала, что для сохранения идеальной формы придерживается системы 12-дневного голодания. На диете певица позволяет себе выпить воды, однако еду она полностью исключает из своего рациона.