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Россиянам объяснили, как узнать о результатах лотереи среди привившихся от COVID-19

Михаил Алимов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Россиянам объяснили, как узнать о результатах лотереи среди привившихся от COVID-19
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В течение дня (15 сентября) станут известны первые 500 победителей лотереи среди вакцинированных от коронавируса. Счастливчики получат по 100 тысяч рублей от правительства РФ.

Информация появится на сайте бонусзаздоровье.рф, также она будет доступна в личном кабинете на портале «Госуслуги». Пользователям мобильного приложения придет пуш-уведомление.

— Денежные средства поступят победителям на карту «Мир» автоматически. Карту необходимо привязать на портале «Госуслуги» не позднее трех месяцев с даты получения уведомления о призе. Выплаты производятся в течение полугода с даты проведения розыгрыша, — сообщает Telegram-канал российского правительства.

Еще 500 победителей назовут 14 октября. Всего по указу премьер-министра РФ Михаила Мишустина будет тысяча выигравших.

Недавно сообщалось, что победителем акции «Миллион призов» сможет стать каждый шестой участник онлайн-голосования. Среди участников акции «Миллион призов» разыграют 250 тысяч различных наград, среди которых 21 квартира и 100 автомобилей. Призы смогут выиграть те москвичи, которые зарегистрировались на электронное голосование в Госдуму РФ.

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