Победителем акции «Миллион призов» сможет стать каждый шестой участник онлайн-голосования

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Среди участников акции «Миллион призов» разыграют 250 тысяч различных наград, среди которых 21 квартира и 100 автомобилей. Призы смогут выиграть те москвичи, которые зарегистрировались на электронное голосование в Госдуму РФ.

6 сентября стало известно, что заявку на участие в электронном голосовании подали 1,5 миллиона москвичей. Таким образом, получить сертификат в партнерских магазинах на сумму от 10 до 100 тысяч рублей, а также автомобили и квартиры может каждый шестой участник.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше и отдать свой голос онлайн, еще есть время — регистрация закрывается в 23:59 13 сентября.

Желающим зарегистрироваться необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале mos.ru, а затем пройти по ссылке. Для этого можно воспользоваться также приложениями «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Электронное голосование будет проходить с 17 по 19 сентября. Помимо депутатов в Госдуму, жители столицы выберут их в Мосгордуму в двух округах (№ 19 — районы Вешняки, Ивановское, Новогиреево, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Проспект Вернадского), а также определят муниципальных депутатов в Щукине.

Участие в онлайн-голосовании могут принять совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в Москве. Кроме того, необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Чтобы подать заявление, следует ввести код из СМС, которое придет на указанный в личном кабинете номер телефона. Заявления сопоставят с реестром избирателей в ЦИК России. За несколько дней до начала голосования жители столицы получат итоговое уведомление о включении в список электронных избирателей. После включения в список бумажный бюллетень будет недоступен, в участки приходить не нужно.

Выборы депутатов в Государственную думу пройдут 17–19 сентября. На самые острые вопросы о дистанционном голосовании «Вечерней Москве» ответили эксперты.