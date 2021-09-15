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«Кто это?»: Арзамасова поделилась впечатлениями о первом месяце в роли матери

Анастасия Колоскова

Общество
«Кто это?»: Арзамасова поделилась впечатлениями о первом месяце в роли матери
Фото: instagram/liza_arzamasova

Первенцу актрисы Лизы Арзамасовой исполнился месяц. Об этом жена хореографа Ильи Авербуха сообщила на своей страннице в социальных сетях.

— У нас сегодня первая дата. Месяц! Человеку — месяц! Это какой-то восторг! И такая космически сумасшедшая гамма чувств в диапазоне от «неужели можно представить, что тебя не было когда-то» до «ой! Кто это?» — написала звезда «Папиных дочек» в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фотографию с малышом.

Подписчики поздравили актрису с первой датой и пожелали ей и малышу здоровья. Они отметили, что Арзамасова выглядит по-настоящему счастливой в новой роли мамы.

«Классно! Мама светится! Пусть так будет всегда!»; «Как быстро время летит»; «Лиза, какие у тебя счастливые глаза!» — написали фолловеры в комментариях к публикации.

К слову, уже в конце сентября молодая мама планирует завершить декретный отпуск и вернуться к работе. Актриса в новом сезоне появится на сцене МХТ имени Горького в постановке «Нюрнбергский вальс» и в Театре наций в спектакле «Зимние заметки о летних впечатлениях».

25-летняя актриса Елизавета Арзамасова и 47-летний фигурист Илья Авербух узаконили свои отношения в 2020 году. Для Авербуха этот брак стал вторым. От первого брака у фигуриста есть 17-летний сын Мартин.

Совместный ребенок у пары появился на свет в ночь на 15 августа. Спустя неделю актриса сообщила, что сына назвали Львом.

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