Ставшая мамой Арзамасова вновь вернется к работе в сентябре

Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова, только в августе ставшая мамой, планирует выйти из декрета и вернуться к работе в театре уже в конце сентября этого года.

Звезда «Папиных дочек» в новом сезоне появится на сцене МХТ имени Горького в постановке «Нюрнбергский вальс» и в Театре наций в спектакле «Зимние заметки о летних впечатлениях». В этих постановках она исполнит главные роли. Из-за материнства Арзамасовой спектаклей запланировано немного меньше обычного. Актриса в течение беременности продолжала активно работать в театре и кино и сделала перерыв лишь за несколько месяцев до родов.

Фигурист и хореограф Илья Авербух в настоящее время не может в полной мере насладиться отцовством, так как занят на работе. Он выступает главным режиссером в организации праздника в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

— Мне удалось вырваться, чтобы поздравить Лизу и увидеть малыша. После этого всю неделю я был в Нижнем Новгороде. После мероприятия первые мысли — о семье. А про отпуск пока не думаю, так как впереди большое количество проектов. Я счастлив, что мне доверили мероприятие такого масштаба. Но у меня большой опыт. Я был режиссером церемонии открытия чемпионата мира по хоккею и чемпионата мира по футболу в Москве, открытия Универсиады в Красноярске, — цитирует Авербуха Teleprogramma.pro.

Однако фигурист уверен, что не будет испытывать трудности в воспитании малыша, так как еще не растерял навык. Он признался, что легко сможет поменять малышу подгузник.

Напомним, 25-летняя актриса Елизавета Арзамасова и 47-летний фигурист Илья Авербух узаконили свои отношения в 2020 году. Для Авербуха этот брак стал вторым. От первого брака у фигуриста есть 17-летний сын Мартин. Совместный ребенок у пары появился на свет в ночь на 15 августа. Спустя неделю актриса сообщила, что сына назвали Львом.