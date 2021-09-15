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Перед судом предстанет пара, три года истязавшая детей на юго-востоке Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Перед судом предстанет пара, три года истязавшая детей на юго-востоке Москвы
Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Женщина и ее сожитель несколько лет истязали трех детей. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом в среду, 15 сентября, сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

— В период с декабря 2017 года по октябрь 2020 года женщина, а также ее сожитель в квартире, расположенной в юго-восточном административном округе города Москвы, систематически в целях наказания наносили троим несовершеннолетним детям женщины побои в область головы и туловища, в том числе с использованием предметов хозяйственно-бытового назначения. Также фигуранты ограничивали детей в еде и передвижении, заставляя их в течении продолжительного времени стоять в углу в полный рост и на коленях, что, в свою очередь, причиняло им физическую боль и нравственные страдания, — рассказала она.

Факты побоев обнаружились в октябре 2020 года, когда детей доставили в больницу. После этого 38-летнюю женщину и 30-летнего мужчину задержали, а затем и арестовали. Отмечается, что они частично признали свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Недавно Иванова сообщала о похожем случае. 47-летнего мужчину и 36-летнюю женщину обвиняют в истязании 11-летнего ребенка. С 2018 по 2021 год являющаяся опекуном девочки женщина и ее сожитель издевались над ребенком на территории частного дома в поселении Щаповском. Расследование уголовного дела также завершено, а судьбу пары будет решать суд.

Об истязаниях стало известно 30 марта 2021 года. В школе, расположенной в поселении Щаповском, учителя обнаружили у школьницы на теле гематомы. Ребенка доставили в больницу. Девочка призналась, что побои ей нанес опекун. Школьница также заявила о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения.

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