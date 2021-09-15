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Бывшую промзону на Бережковской набережной реорганизует собственник

Анастасия Колоскова

Город
Бывшую промзону на Бережковской набережной реорганизует собственник
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Бережковская набережная Карта всех событий

Собственник участка, на которой располагалась бывшая промзона «Бережковская набережная», заключит с городскими властями договор о комплексном развитии этой территории. Зона станет четвертой в Москве, реорганизованной владельцем в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что собственники бывших промзон проявляют большой интерес к данному проекту.

— Решение о комплексном развитии бывшей промзоны «Бережковская набережная» было опубликовано в июле этого года. У правообладателя было время принять решение об участии или неучастии в этом проекте, в результате собственник намерен реорганизовать более 26 гектаров заброшенной промышленной зоны. Планируется, что общий объем инвестиций в проект превысит 150 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит 4,3 миллиарда рублей в год, — рассказал Владимир Ефимов.

Он отметил, что разработчик архитектурного облика этой территории будет выбран по результатам международного конкурса, в котором примут участие российские и западные проектные бюро.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что общая площадь застройки составит более 660 тысяч квадратных метров.

— На бывшей территории промзоны в районе Дорогомилово инвестор возведет более 330 тысяч квадратных метров жилья для 4,6 тысячи человек. Столько же в новом квартале займет нежилая застройка: высокотехнологичные производства, офисы, объекты торговли и социальной инфраструктуры, — уточнил он, отметив, что проект даст городу12,5 тысячи рабочих мест.

В настоящее время собственник объекта разрабатывает мастер-план территории. В нем будут учитыватьсястратегии социально-экономического развития, в подготовке которой принимают участие международные эксперты.

1 сентября Владимир Ефимов сообщил, что еще семь договоров о комплексном развитии территорий в рамках проекта «Индустриальные кварталы» будут подписаны городом по инициативе правообладателей до конца 2021 года. По пяти проектам документы, необходимые для заключения договоров, уже предоставлены собственниками, еще по двум — ожидаются в сентябре.

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