Телеведущий Евгений Попов: Музыкальная школа района Фили-Давыдково переедет в отдельное здание

Фото: Роза Абрамова

Музыкальной школе № 96 в районе Фили-Давыдково передано для занятий отдельное здание на улице Малой Филевской. Для педагогов, детей и родителей новость стала большим праздником. В мероприятии участвовал глава Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

На встрече с жителями руководитель департамента отметил, что в Москве традиционно уделяется большое внимание творческому развитию детей. Мэрия старается оперативно реагировать на запросы общества, учитывая не только потребности сегодняшнего дня, но и будущее развитие города.

— Москва сегодня занимает первое место в мире по развитию дополнительного образования, по количеству школ и секций, — подчеркнул Александр Кибовский. — В московские учебные заведения поступили свыше 1000 новых роялей. Дополнительные помещения выделены более десяти творческим образовательным организациям, шесть из них уже переехали. Приложим все силы, чтобы и ребята из школы № 96 смогли побыстрее отметить новоселье.

Сегодня 350 детей буквально ютятся в полуподвальном помещении. В распоряжении учебного заведения всего 10 классов площадью, не превышающей 9 квадратных метров, два групповых класса по 18 квадратных метров, а также небольшой концертный зал. При этом школа славится лучшим детским хором в столице и пользуется большой популярностью среди местных жителей. Конкурс на поступление составляет около пяти человек на одно место.

Жители давно пытались решить эту проблему, но безрезультатно. Ситуация стала меняться после того, как горожане обратились к ведущему телепрограммы «60 минут» Евгению Попову. Журналист помог привлечь внимание СМИ и властей. После встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным достигнута договоренность о передаче школе отдельно стоящего здания.

— Рад, что проблема была решена достаточно оперативно. Безусловно, это заслуга родителей, их активности. Они проявили настойчивость и постоянно напоминали властям о необходимости предоставить детям более комфортные условия для занятий музыкой. Ускорить процесс помогла встреча с мэром города, который откликнулся на просьбы людей. Впереди хлопоты по ремонту помещения и благоустройству прилегающей территории. Надеюсь, это не займет много времени. Буду держать ситуацию на контроле, — сказал Евгений Попов.

В Москве более 1 млн детей от 8 до 15 лет охвачены дополнительным образованием. Создана самая крупная в мире сеть учреждений для детского творчества, в составе которой 150 колледжей и школ искусств. Более 80 процентов кружков дополнительного образования являются бесплатными.