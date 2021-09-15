Сергей Собянин рассказал о Центре амбулаторной онкологической помощи при Боткинской больнице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

2-й Боткинский пр-д 28 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 15 сентября, осмотрел Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) после капитального ремонта. Он расположен в Городской клинической больнице имени Боткина, корпус 28.

— Такие крупные серьезные работы завершены. Здесь не только технологическая составляющая достаточно продвинутая, но и сам дизайн, сама обстановка максимально комфортна для пациентов и врачей, — отметил глава города.

Столичный мэр также рассказал, что в 2021 году планируют закончить реконструкцию еще двух таких центров — в 40-й больнице и 1-й онкологической больнице. Глава города выразил надежду на то, что по качеству они не будут уступать центру в Боткинской больнице.

Собянин подчеркнул, что в городе вырисовывается контур всей онкологической службы Москвы, который находился в обсуждении много лет.

— Вышли на единую структуру онкологической помощи в составе многопрофильных центров, лабораторий первоклассных, амбулаторных центров. По сути пациент приходит и остается на всю жизнь под вашим наблюдением, вниманием, — сказал столичный мэр во время общения с врачами больницы.

Глава города сообщил, что московские власти вкладывают достаточно крупные средства для обеспечения горожан онкологической помощью.

— Достаточно большие деньги уходят на лекарственное обеспечение. Мы его нарастили до 30 с лишним миллиардов рублей в год, — пояснил Сергей Собянин.

Он подчеркнул важность того, чтобы лекарственные средства и химиотерапия проводились в необходимом для пациентов объеме и качестве, передает агентство городских новостей «Москва».

В августе заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что более пяти тысяч аппаратов закупили для столичных больниц по КЖЦ. Она добавила, что современные аппараты также закупаются для онкологических центров амбулаторной помощи и открывающихся после капитального ремонта зданий столичных поликлиник.