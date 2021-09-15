«Через полчаса захочется спать»: какие травы помогают избавиться от бессонницы

Фото: Pixabay

Быстро избавиться от бессонницы помогут два лекарственных растения — котовник кошачий и кубышка желтая. Главное, чтобы у человека не было противопоказаний к их применению. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.

— Самое простое и ароматное растение, помогающее избавиться от бессонницы, растет почти у каждого дачника. Это котовник кошачий. В народе его часто путают с мелиссой и мятой. Они похожи между собой, но котовник более эффективен при бессоннице. Он хорошо растет, и его всегда можно собрать достаточное количество. Котовник следует обязательно высушить в темном месте. Его можно заваривать эпизодически или пропить курсом — две–три недели, — уточнил специалист.

По словам Юровского, чайную ложку сухого котовника нужно залить стаканом кипятка, запарить на полчаса и принимать за два часа до сна. Так как эта трава очень ароматная, ее можно добавлять в фиточаи или изготовить бальзам. Как подчеркнул травник, главное — не переборщить с дозировкой, иначе утром будет сложно проснуться.

— И есть еще такое растение — кубышка желтая (водная лилия). После термической обработки корень этого растения безопасен, но в свежем виде он относится к слабоядовитым растениям. Кубышка действует очень активно как снотворное средство, — сказал собеседник «ВМ».

Пол чайной ложки высушенной желтой кубышки нужно залить половиной стакана кипятка. Такое средство выпивается по столовой ложке при необходимости. По словам эксперта, буквально через полчаса после приема этого «эликсира» человеку захочется спать. Перед применением этих трав в борьбе с бессонницей, заключил травник, необходимо проконсультироваться с врачом.