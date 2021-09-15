СМИ: Запретные зоны для беспилотных автомобилей могут появиться в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В России могут создать запретные зоны для движения высокоавтоматизированного транспорта. Об этом в среду, 15 августа, сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на участников рабочей группы и федерального чиновника, участвующего в выработке правил для автономного транспорта.

Отмечается, что первоначально предложение исходило от ФСБ, но внесено на рассмотрение Минтрансом. Точные зоны пока не определены.

Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы и начальник ситуационного центра Александр Евсин сообщил газете, что в настоящее время рассматривается специальный проект о допуске такого транспорта на дороги общего пользования. Для этого необходимо создать нормативную базу и ввести некоторые ограничения. Например, запретные зоны могут создать в местах, где «применение беспилотников может создавать угрозу безопасности граждан, проблемы для движения или иные негативные факторы, которые должны оцениваться уполномоченными организациями — от органов безопасности движения до служб государственной охраны».

При этом реализовать такую инициативу возможно, отметил Евсин. По его словам, есть несколько способов — прописать запретные зоны в софте автомобилей или установить специальные дорожные знаки, которые распознают датчики беспилотников.

— Если информация о запретной зоне будет внесена в цифровую модель дороги, то беспилотный автомобиль построит маршрут движения, исключая въезд в нее, — рассказал изданию руководитель проекта «Беспилотный автомобиль StarLine» Борис Иванов.

До этого сообщалось, что компания «Яндекс» планирует начать тестирование беспилотных такси уже этой осенью. Она ожидает одобрения соответствующего правового режима. Возить пассажиров беспилотные автомобили будут в ограниченном районе — в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Чтобы стать участником тестирования и доехать на такси без водителя, необходимо подать заявку на сайте.