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Детеныш белого кита впервые родился в неволе в российском океанариуме

Анастасия Колоскова

Общество
Детеныш белого кита впервые родился в неволе в российском океанариуме
Фото: instagram/primocean_aquarium

В Приморском океанариуме на свет появился детеныш белого кита. Это стало первым случаем размножения белух в неволе в России, сообщили в пресс-службе океанариума.

— Белуха Джессика впервые стала мамой: крепкий, энергичный белушонок родился 1 августа.Это не только первый опыт в жизни четырнадцатилетней Джессики, но и уникальный для России случай появления потомства у белых китов в условиях дельфинария, — говорится в сообщении на сайте океанариума.

В пресс-службе отметили, что роды белухи прошли без помощи специалистов.

Видео: Пресс-служба Приморского океанариума

Событие стало знаковым не только для нашей страны — во всем мире известно лишь о нескольких фактах рождения детенышей белух в неволе.

В океанариуме рассказали, что беременность белух длится 12–14 месяцев, а малыш остается с матерью как минимум до двух лет.

В конце июля детеныш щетинохвостых бетонгов родился в Московском зоопарке. Неофициально этих животных называют карманными кенгуру из-за небольшого размера — около сорока сантиметров. Весят они 1–1,5 килограмма. Зверьки очень редкие. Они занесены в Красную книгу: в дикой природе их осталось около шести тысяч особей.

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