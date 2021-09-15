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Светлана Разворотнева: Совет по правам человека при Президенте РФ подключился к решению проблемы переустройства паркинга в хостел на ул. Мельникова

Павел Гриднев

Общество
Светлана Разворотнева: Совет по правам человека при Президенте РФ подключился к решению проблемы переустройства паркинга в хостел на ул. Мельникова
Фото: Екатерина Бибикова / Вечерняя Москва

По инициативе советника мэра г. Москвы по вопросам ЖКХ Светланы Разворотневой к решению ситуации с переустройством паркинга в ЖК на ул. Мельникова в хостел подключился Совет по правам человека при Президенте РФ. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания постоянной комиссии по социальным и культурным правам Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

В ходе заседания, посвященного укреплению гарантий соблюдения прав человека при реализации градостроительной политики, Светлана Разворотнева рассказала о проблемах, которые возникли у жителей ЖК на ул. Мельникова. Люди просят пресечь переоборудование помещений многоярусного паркинга в хостел. Ранее застройщик продал его организации, которая и занялась его перестройкой. Также жильцы недовольны тем, что не построен детский сад и не благоустроенны придомовые территории, обещанные им застройщиком.

В здании паркинга была проведена межведомственная проверка, которая подтвердила перепланировку строения. Объект уже внесен Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости в постановление правительства №819–ПП, с целью ведения судебно-претензионной работы по признанию здания гаража-стоянки самовольной постройкой и приведения объекта в первоначальное положение. На собственника паркинга наложены штрафы, однако организация судится с каждым ведомством, которое их наложило и продолжает переустройство, не обращая внимания на то, что к работе с ним подключились и прокуратура, и Мосгосстройнадзор, и МЧС, и московская Госинспекция по недвижимости, а также другие структуры.

— Вопрос по ул. Мельникова выносился на обсуждение с мэром Москвы Сергеем Собяниным, к решению ситуации подключились все городские институты, и мы продолжим добиваться восстановления законности сообща, права граждан мы продолжим отстаивать. Но также важно на законодательном уровне оградить людей, приобретающих жилье у застройщиков, от подобных ситуаций, — заявила Светлана Разворотнева.

Она напомнила, что нормы обеспечения жилой застройки парковочными комплексами и социальными объектами должны носить обязательный характер — сейчас они лишь рекомендованы, но не обязательны для исполнения. Также Светлана Разворотнева подчеркнула, что необходимо законодательно предоставить возможность собственникам осуществлять приемку не только своих квартир у застройщика, но и объектов инфраструктуры, о которых заявлял им застройщик при подписании договоров соинвестирования или купли-продажи жилья.Жилые комплексы должны приниматься как единый с инфраструктурным наполнением объект, подчеркнула она.

Участники комиссии поддержали правозащитницу. Так, Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что описанная Светланой Разворотневой ситуация будет внесена в резолюцию Совета по правам человека с требованием соблюсти законные права жителей ЖК на ул. Мельникова. Резолюцию направят в Государственную думу и Совет Федераций РФ. Также, она войдет в доклад Президенту РФ Владимиру Путину, который состоится в конце этого года.

Адвокат Денис Куликов, напомнил, что сейчас преступления, связанные с долевым строительством жилья, регламентируются статьей 200.3 Уголовного кодекса РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости». При этом закон никак не регламентирует ситуацию, в которой застройщик несет ответственность за то, что не в полной мере обеспечивает социальную инфраструктуру, обещанную покупателям квартир на стадии строительства жилых комплектов.

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