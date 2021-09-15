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Движение затруднено после ДТП с пешеходом на юго-западе Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Движение затруднено после ДТП с пешеходом на юго-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Бунинская АллеяКарта всех событий

В аварии на юго-западе столицы пострадал пешеход. Об этом в среду, 15 сентября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 9 на Бунинской аллее. Мужчина переходил дорогу, и в этот момент его сбил легковой автомобиль.

— В результате аварии пешеход пострадал, на месте работают оперативные службы. Одна из полос перекрыта для движения транспорта, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Недавно сообщалось о еще одной аварии с частичным перекрытием движения. На Варшавском шоссе 14 сентября произошло ДТП с участием автомобиля и самоката. Тогда на месте инцидента перекрыли одну полосу.

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